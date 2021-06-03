Австрия понадеялась, что скоро откроет границу для россиян

https://static.news.ru/photo/e5ce9a02-c44d-11eb-939c-96000091f725_660.jpg Фото: Vaclav Pancer/CTK/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется на скорое возвращение российских туристов в страну. Об этом он заявил в преддверии выступления в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

Мы ведём переговоры об этом с российской стороной. Я надеюсь, что российские туристы скоро снова смогут путешествовать в Австрию, — заявил политик.

В настоящее время между странами ведётся чартерное авиасообщение, но воспользоваться им может лишь ограниченное число граждан. Прилететь в Австрию могут люди с видом на жительство или имеющие национальную визу Д, а также в исключительных случаях, к которым относится лечение, работа или служебная необходимость.

Ранее стало известно, что европейские страны разрешили въезд на территорию Европы полностью вакцинированным от коронавируса туристам. С июня в ЕС начала работать система сертификатов о вакцинации. Документы выдаются переболевшим коронавирусной инфекцией, людям с прививкой, а также тем, кто имеет взаимно признанный тест о том, что у него нет COVID-19.