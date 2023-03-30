Австрийская оппозиция ушла из зала парламента во время обращения Зеленского Австрийская оппозиция покинула зал парламента в знак протеста против обращения Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) покинули зал заседаний Национального совета в знак протеста против выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Der Standard. По данным СМИ, они оставили на своих местах таблички с надписями «Места для мира» и «Места для нейтралитета».

Газета сообщает, что парламентарии ушли в самом начале выступления.

Кроме того, передает телеканал PULS 24, перед зданием Национального совета собрался митинг. Участники протеста держали флаги России и Австрии, а также плакаты с лозунгами в поддержку мира и нейтралитета республики.

В выступлении Зеленский поблагодарил Вену за поддержку Киева в гуманитарной и энергетической сферах. Его речь транслировалась с переводом, так как политик говорил по-украински.

Ранее в Минюсте Австрии ответили на вопрос о готовности исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина. В ведомстве заявили, что Вена привержена решениям Международного уголовного суда (МУС), при выдаче ордеров на арест не может быть исключений для глав государств. Там подчеркнули, что перед законом равны все.