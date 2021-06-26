Австралию попросили вернуть в РФ захваченные во время Крымской войны пушки

Российские соотечественники обратились в федеральный парламент Австралии с просьбой вернуть в Россию пушки, установленные в парке Сентенниал в Сиднее. Они стояли на вооружении русской армии во время Крымской войны, сообщает ТАСС.

Орудия были захвачены вместе с другими трофеями союзными войсками и позже отправились в города Британской империи и Австралии. Сейчас пушки установлены в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде, Хобарте и в городском парке Лонсестона (Тасмания).

Глава австралийского отдела Союза казаков-воинов России и зарубежья Cемён Бойков рассказал, что в архиве Австралии были обнаружены документы, которые позволяют вернуть пушки в Россию. В 1917 году тогдашний премьер Австралии Уильям Хьюза считал, что это нужно сделать. Правительство страны приняло решение вернуть трофеи, о чём свидетельствуют различные телеграммы, секретная переписка и другие документы. Лишь спустя 104 года эти документы были опубликованы.

Сегодня мы просим нынешнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона выполнить решение премьера Хьюза, которое имеет юридическую силу и по сей день, и вернуть пушки в Российскую Федерацию, — рассказал Бойков.

По его словам, российские соотечественники подписали петицию и выразили надежду, что история с пушками получит благоприятное разрешение и эти бывшие символы войн и сражений станут знаком мира и взаимопонимания.

Ранее немецкие власти потребовали от России вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Берлин заявил, что военные трофеи не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что оговаривалось в Гаагских правилах ведения войны от 1907 года. Самыми известными объектами, которые Германия рассчитывает вернуть, являются находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад.