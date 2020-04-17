Австралия заявила о том, что Китай скрывал информацию о COVID-19

Австралия считает, что власти Китая не были достаточно откровенны с другими государствами касательно распространения коронавирусной инфекции.
Об этом заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн в интервью телеканалу АВС. По её словам, китайское руководство скрывает некоторую информацию о заболевании.
Она также подчеркнула, что вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, являются поводом для начала независимого расследования,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Китае началось расследование в отношении заместителя министра общественной безопасности страны Сунь Лицзюня, подозреваемого в «серьёзных нарушениях дисциплины и закона».
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