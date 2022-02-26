Австралия заявила о поставках оружия Украине

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна будет помогать Украине оружием через партнёров по НАТО. Моррисон отметил, что страна уже оказывает Киеву значительную поддержку, отправляя средства нелетальной помощи, пишет газета Sydney Morning Herald.

Но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности, США и Соединенное Королевство. Мы будем работать через эти каналы, — сказал глава австралийского кабмина.

Моррисон отметил, что НАТО уже оказывает поддержку Украине, Австралий тоже будет это делать, в частности, финансировать поставки оружия.

Германия накануне одобрила отправку Украине оружия летального поражение. Это 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что западные партнёры Киева направили в страну новые партии оружия и оборудования. Он также рассказал об очередных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.