Австралия запретила экспорт золота, вин и лошадей в Россию

Австралия с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. В их число попали ювелирные изделия, золото, вина, транспортные средства, меха и другие товары, сообщается на сайте австралийского МИД.

Причиной введения новых санкционных мер против Москвы Канберра назвала ситуацию на Украине.

Австралия запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши прямым или непрямым образом в или для использования или для выгоды России, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Также в списке запрещённых к ввозу в Россию из Австралии товаров значатся табачные изделия, музыкальные инструменты, кожа, аксессуары, предметы одежды, искусства, электроника, а также икра, ракообразные, трюфели и другое. В санкционный список также попали жемчуг и чистокровные лошади.

Ранее телеканал CNBС со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, скорее всего, коснётся лизинга самолётов, импорта и экспорта авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Ожидается, что новый пакет рестрикций против России будет одобрен ЕС позднее на этой неделе.