Австралия задумалась о введении дополнительных санкций против России

Австралия рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против России на случай обострения ситуации на востоке Украины, заявила сенатор от Лейбористской партии страны Кимберли Китчинг в эфире Sky News Australia. Она напомнила, что в Австралии принят «акт Мангитского», по которому Комитет национальной безопасности кабинета министров может применить ограничительные меры.

Что, я думаю, Австралия может сделать, это действовать совместно с близкими по духу странами, с нашими союзниками. Комитет национальной безопасности может принять решение о введении санкций, — сказала Китчинг.

США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о возможности ввести санкции напрямую против Владимира Путина. Условием для этого он считает вторжение России на Украину. Хозяин Белого дома дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о персональных санкциях к лидеру России. Байден уточнил, что если Москва прибегнет к агрессии в отношении Киева, такой её шаг будет иметь «огромные последствия» для мира.

В свою очередь телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон решил пока не вводить санкции против президента РФ, поскольку это сопряжено с «техническими трудностями».