Австралия выплатит Naval Group компенсацию за разрыв контракта на подлодки Альбанезе: Австралия выплатит Naval Group €555 млн за разрыв контракта на подлодки

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Австралийское правительство выплатит компенсацию в размере €555 млн французской судостроительной компании Naval Group за разрыв контракта на строительство подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, сообщает РИА Новости. Проект предполагал поставку 12 подлодок на сумму €56 млрд.

Решение о разрыве контракта приняло прежнее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном. Новый австралийский премьер Альбанезе выразил уверенность, что сумеет нормализовать отношения с руководством Франции, пошатнувшиеся после отказа от контракта.

В рамках урегулирования Австралия выплатит Naval Group 555 миллионов евро, что равно примерно 830 миллионам австралийских долларов, — заявил Альбанезе.

Он подчеркнул, что это «справедливое и равноправное урегулирование».

В середине сентября 2021 года Австралия, Великобритания и США заключили сделку в области обороны и безопасности в рамках нового партнёрства AUKUS. В результате Канберра вышла из соглашения по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Макрон после этого заявил, что правительство Австралии «плохо себя повело», а глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что разрыв соглашения стал «ударом в спину».