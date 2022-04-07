Австралия передаст Украине вооружение почти на $20 млн

Австралия предоставит Украине дальнейшую военную поддержку в виде противотанковых орудий и боеприпасов на сумму 19,8 млн долларов (26,5 млн австралийских долларов). Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет РИА Новости. Он добавил, что по просьбе украинской стороны детали новой поставки раскрываться не будут.

Эта дополнительная поддержка будет оказана помимо поставки 20 бронетранспортёров Bushmaster, которые, как мы объявили сегодня, наше правительство дарит правительству Украины, — сказал Моррисон.

Он также отметил, что общая сумма военной помощи Украине составит порядка 143 млн долларов (191,5 млн австралийских долларов).

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что власти страны решили ввести санкции в отношении 67 россиян в связи с проведением военной операции на территории Украины. Рестрикции затронут российских олигархов, а также окружение президента РФ Владимира Путина.

Накануне президент США Джо Байден объявил о подписании нового пакета оборонной помощи Украине. В рамках данного соглашения украинская сторона получит противотанковые комплексы Javelin. Американский лидер уточнил, что Соединённые Штаты продолжают отправлять передовое вооружение и боеприпасы Киеву каждый день.