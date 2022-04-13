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Мир

Австралия ввела санкции против «Газпрома» и «Транснефти»

Австралия ввела санкции против 12 российских компаний, включая «Газпром» и «Транснефть»
03:33, 14 апреля 2022
Австралия ввела санкции против «Газпрома» и «Транснефти» Фото: Meissner/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press
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Австралия ввела санкции в отношении ряда крупных российских компаний. В их числе «Газпром» и «Транснефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД, которое распространили в четверг, 14 апреля.

По информации министерства, автономные санкции вводятся в отношении компаний «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», КамАЗ, АЛРОСА, «Ростелеком», «Согаз» и ряда других — всего 14 компаний.

Ранее стало известно, что США рассматривают вариант введения новых санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, речь об этом шла во время телефонного разговора американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В свою очередь, ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине. В рамках этих мер Евросоюз полностью запретил транзакции и заморозил активы четырёх ключевых российских банков.

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