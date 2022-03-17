Австралия ввела санкции против ФНБ и Минфина РФ

Власти Австралии ввели санкции против 11 банков и государственных учреждений России, в том числе против Фонда национального благосостояния и Минфина. Ограничения были приняты на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД Австралии Марис Пейн, его слова приводит РИА Новости.

В санкционный список сегодня вошли Фонд национального благосостояния России, Министерство финансов РФ. Учитывая недавнее включение в список Центрального банка России, теперь санкции Австралия затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом, — подчеркнул Пейн.

Также в санкционный список попали Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, МКБ. По словам главы австралийского МИД, на эти финансовые учреждения приходится 80% всех российских банковских активов.

Также Австралия расширила список санкций для российских олигархов, приближенных к президенту Путину. К 41 бизнесмену теперь добавились миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

Ранее сообщалось, что правительство Новой Зеландии ввело санкции против 13 физических и 13 юридических лиц. Также оно расширило список тех, кому запрещено въезжать на территорию страны. В санкционный список попали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также ряд других государственных деятелей.

Также стало известно, что правительство Японии ввело персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина. Всего рестрикции приняты в отношении шести представителей российского руководства. Их активы в Японии, если таковые будут выявлены, окажутся заморожены.