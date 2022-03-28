Австралия ввела санкции против 39 россиян из «дела Магнитского»

Австралия ввела санкции против 39 граждан РФ, которых считает связанными с «делом Магнитского». Им также запрещён въезд в страну. Об этом сообщила глава австралийского МИД Марис Пейн.

В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьёзную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти, — пояснила глава австралийской дипломатии.

Санкции подразумевают заморозку счетов этих лиц на территории Австралии. В МИД подчеркнули, что это лишь первый пакет санкций, которые страна планирует продолжить.

Аудитор Сергей Магнитский, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, заявил о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств, организованных российскими чиновниками и силовиками. При этом сам был заподозрен правоохранительными органами РФ в налоговых махинациях. Он скончался в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», куда был переведён из «Бутырки» в Москве. Магнитский пробыл в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий резонанс как в России, так и во всём мире. По словам ряда правозащитников, Магнитскому в СИЗО не оказывалась медицинская помощь, а смерть могла наступить в результате избиения.

После смерти аудитора были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников «Бутырки», в результате один из них был оправдан судом, в отношении второго дело было прекращено за истечением срока давности.

В США в декабре 2012 года был принят «акт Магнитского» о санкциях в отношении граждан РФ, которые были причастны, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В свою очередь, российские власти заявили о недопустимости политизации «дела Магнитского». В дальнейшем «акту Магнитского» был придан статус глобального закона, санкции по нему не ограничиваются гражданами РФ и могут применяться ко всем странам, где нарушаются права человека, по мнению США.

В дальнейшем аналогичные списки ввели у себя и страны Евросоюза.

Ранее власти Австралии внесли в санкционный список редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, режиссёра Тиграна Кеосаяна и ведущую телепрограммы «60 минут» Ольгу Скабееву. В общей сложности въезд в страну запрещён 22 россиянам, которых МИД Австралии назвал «прокремлёвскими пропагандистами».