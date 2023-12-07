Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за дела Кара-Мурзы Австралия ввела санкции против судей, сотрудников ФСБ и СК из-за дела Кара-Мурзы

Фото: АГН «Москва»

Владимир Кара-Мурза

Австралия ввела санкции против 13 россиян, причастных, как утверждается, к уголовному преследованию и отравлению оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила глава МИД страны Пенни Вонг. По ее словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, в их отношении будут действовать финансовые ограничения и запрет на въезд в страну.

Сегодня Австралия ввела целевые финансовые санкции и запрет на поездки по принципу [акта] Магнитского в отношении трех агентов Федеральной службы безопасности, причастных к отравлению видного российского оппозиционера и борца за демократию Владимира Кара-Мурзы. Австралия также ввела целевые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 10 человек, включая заместителя министра России, которые связаны с политически мотивированным арестом, судом и вынесением приговора господину Кара-Мурзе, — сказала она.

Так, санкции коснулись сотрудников ФСБ Константина Кудрявцева, Александра Самофала и Валерия Сухарева; замминистра юстиции Олега Свириденко; первого зампреда Следственного комитета Эдуарда Кабурнеева; зампредов СК Сергея Горяйнова и Елены Леоненко; замруководителя ГСУ СК Дениса Колесникова; следователя по особо важным делам Андрея Задачина; судья Басманного суда Елены Ленской; судей Мосгорсуда Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной; прокурора Бориса Локтионова.

Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по обвинению в госизмене, распространении фейков о ВС России и участии в нежелательной организации. Журналист не признал свою вину ни по одному из пунктов. 1 декабря стало известно, что его оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за непредоставления сведений о деятельности иностранного агента.