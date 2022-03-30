Австралия ввела дополнительные пошлины на товары из России и Белоруссии

Власти Австралии ввели дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. По его словам, это решение должно усилить экономическое давление на Москву и Минск и привести к росту их экономических издержек, сообщается на сайте правительства.

Мы применим дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из РФ и Белоруссии с 25 апреля 2022 года, — говорится в заявлении Моррисона.

Он пояснил, что дополнительный торговый тариф в 35% будет применяться одновременно с другими сборами при ввозе товаров из России и Белоруссии. Глава правительства также добавил, что Австралия продолжит работать со своими партнёрами, чтобы обеспечить для России максимальные экономические издержки.

18 марта власти Австралии на фоне ситуации на Украине ввели санкции против 11 банков и государственных учреждений России. В санкционный список попали Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк, МКБ. По словам главы австралийского МИД Мариса Пейна, на эти финансовые учреждения приходится 80% всех российских банковских активов.

Также в стране действуют экономические санкции в отношении России, включающие запрет на экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти, и газа.