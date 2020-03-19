Въезд иностранцев на территорию Австралии будет запрещён, ограничения вступят в силу вечером 20 марта и не коснутся резидентов, имеющих вид на жительство. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.
Необходимость обязательной 14-дневной изоляции после въезда на Зелёный континент остаётся в силе,
Австралийский премьер уточнил, что в около 80% случаев заражения коронавирусом в стране речь идёт о вернувшихся из-за рубежа людях либо тех, кто имел прямой контакт с посещавшими иностранные государства.
В Австралии ретейлеры из-за пандемии COVID-19 ограничили продажу ряда товаров на фоне паники среди населения, писал NEWS.ru.
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