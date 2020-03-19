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В американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания закроются все крытые торговые и развлекательные центры. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в своём Twitter-аккаунте.

Нью-Йорк, Пенсильвания, Коннектикут и Нью-Джерси <...> временно закроют все внутренние помещения торговых и развлекательных комплексов, а также центры для игры в боулинг, — сообщил он. Эта мера призвана снизить распространение...