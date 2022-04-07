Австралия введёт новые санкции против 67 россиян

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что власти страны решили ввести санкции в отношении 67 россиян в связи с проведением военной операции на территории Украины, сообщает Reuters. Рестрикции затронут российских олигархов, а также окружение президента РФ Владимира Путина.

Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российской элиты и олигархов, тех, кто близок к Путину, и тех, кто содействует и поддерживает его возмутительные действия, — сказала она.

C 24 февраля — дня начала военной операции на Украине — Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Ограничительные меры затронули как отдельные сектора экономики России, так и физические и юридические лица из России.

В санкционный список, в частности, попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Санкции коснулись Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, Альфа-Банка, МКБ.

Кроме того, Австралия запретила экспорт глинозёма, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Также власти Австралии ввели дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из РФ.