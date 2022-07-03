Австралия введет санкции на импорт российского золота Премьер-министр Австралии объявил о введении запрета на импорт российского золота

Фото: Gennadii Khameliyanin / Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о введении запрета на импорт российского золота, пишет Reuters. Помимо этого, рестрикции коснутся 16 высокопоставленных россиян. Таким образом, общее число граждан РФ, попавших под австралийские ограничения, составит 843 человека.

Альбанезе заявил, что Австралия запретит ввоз российского золота на территорию страны. Местные власти также введут санкции и запретят въезд на территорию государства 16 российским министрам и олигархам, — говорится в материале агентства.

Помимо этого, австралийский премьер пообещал, что страна предоставит Украине еще 14 бронетранспортеров и 20 бронированных автомобилей Bushmaster в качестве военной поддержки Киева.

В апреле власти Австралии ввели санкции против России. Под ограничительные меры Канберры попали 147 российских граждан, включая дочь главы МИД России Сергея Лаврова. C 24 февраля, дня начала военной операции на Украине, Австралия ввела несколько пакетов санкций. Они затронули как отдельные сектора экономики России, так и физические и юридические лица из РФ.