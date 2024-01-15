Австралия утилизирует военные вертолеты, которые просила Украина ABC: Австралия отправила вертолеты MRH-90 на утилизацию вместо поставок Украине

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Министерство обороны Австралии отправило списанные вертолеты MRH-90 Taipan на утилизацию, несмотря на запросы Украины об их передаче, сообщает телеканал АВС. Процесс разборки аппаратов уже начался.

Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией, — говорится в сообщении телеканала.

Эксплуатация вертолетов Taipan австралийскими вооруженными силами была прекращена в сентябре 2023 года, на 14 месяцев раньше предполагавшегося срока. Причиной стало крушение одного из аппаратов летом того же года во время учений. В результате погибли четверо военнослужащих.

При этом изначально планировалось использовать эти вертолеты до 2037 года, однако у них обнаружилась целая «история проблем», на протяжении многих лет приводившая к регулярным приостановкам полетов. В настоящее время оборонное ведомство намеревается утилизировать оставшиеся планеры и системы «экологически чистым и экономически эффективным способом».

Украинская община Австралии и представители дипломатического корпуса выразили недовольство таким решением. Посол Украины Василий Мирошниченко при этом допустил, что «возможность еще есть» и Киев пока «не получил никакого ответа».

Ранее военэксперт Виктор Литовкин заявил, что самыми опасными системами, переданными США Киеву, стали установки ПВО Patriot, РСЗО HIMARS и крылатые ракеты ATACMS. По его словам, США, несмотря на отсутствие денег на поставки оружия Украине, продолжат передавать Киеву разведданные. Эксперт отметил, что запасов боевой техники ВСУ хватит только для оборонительных операций.