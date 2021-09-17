Австралия оценила решение Франции отозвать посла

Глава австралийского МИД Марис Пейн сожалеет о решении французских партнёров отозвать посла и «понимает глубокое разочарование», передаёт газета Sydney Morning Herald. Ранее французские власти сообщили об отзыве посла из США и Австралии в связи с разрывом Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.

По словам министра, Австралия ценит отношения с Францией и считает её важным партнёром, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей, — заключил он.