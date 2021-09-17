Австралия оценила решение Франции отозвать посла

Марис ПейнФото: Stocki/face to face/Global Look Press
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Глава австралийского МИД Марис Пейн сожалеет о решении французских партнёров отозвать посла и «понимает глубокое разочарование», передаёт газета Sydney Morning Herald. Ранее французские власти сообщили об отзыве посла из США и Австралии в связи с разрывом Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.
По словам министра, Австралия ценит отношения с Францией и считает её важным партнёром, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей, — заключил он.
Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии. При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что руководство США находится в тесном контакте с властями Франции после решения об отзыве посла и намерено ближайшие дни посвятить урегулированию всех разногласий.