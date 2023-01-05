Австралия потратит более одного миллиарда долларов на закупку HIMARS ABC News: Австралия к 2026 году купит у США HIMARS на сумму более одного миллиарда долларов

Фото: AFLO/Global Look Press

Австралия намерена укрепить свой оборонный потенциал, потратив более одного миллиарда австралийских долларов ($700 млн) на новые ракеты и ракетные системы, включая HIMARS американского производства, сообщает телеканал ABC News. Кроме того, Канберра заключила сделку по приобретению норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) для австралийских военных кораблей в 2024 году.

Австралийское правительство заявило, что системы HIMARS, которые оно покупает, включают в себя пусковые установки, ракеты и учебные ракеты и будут использоваться к 2026 году, — говорится в сообщении.

Ссылаясь на конфиденциальность по соображениям безопасности эксплуатации, правительство Австралии во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе не предоставило разбивку стоимости систем и не уточнило, какое количество HIMARS и NSM будет закуплено.

В прошлом году Государственный департамент США одобрил возможную продажу военного оборудования за границу. Тогда сообщалось, что Австралия запросила покупку 20 HIMARS производства Lockheed Martin и связанного с ними оборудования по ориентировочной стоимости в $385 млн.

Ранее Бюро военно-политических связей Госдепартамента США сообщило об одобрении продажи Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на $180 млн. Как считают представители американского внешнеполитического ведомства, поставка Volcano повысит способность вооруженных сил Тайваня противостоять «текущим и будущим угрозам» и «ассиметричной войне».