Австралия построит базу для американских бомбардировщиков B-52 Базу для американских бомбардировщиков B-52 построят на севере Австралии в 2026 году

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К концу 2026 года на севере австралии появится новая военная авиабаза для шести стратегических бомбардировщиков США В-52, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщает ABC. Отмечается, что размещение такого рода авиасредств позволит не допустить «враждебных действий Китая в отношении Тайваня».

По данным СМИ, новый объект построят рядом с базой австралийских ВВС Тиндал. Она расположена в 320 километрах к юго-востоку от Дарвина. База будет включать в себя оперативный центр управления эскадрильи В-52, инфраструктуру для ремонта и техобслуживания самолетов, летное поле и стоянку. Там предполагается разместить до шести американских бомбардировщиков.

Присутствие на севере Австралии военных самолетов, потенциально способных атаковать материковый Китай, покажет Пекину, что любые [враждебные] действия в отношении Тайваня повлекут широкие последствия, — заявила Бекка Вассер из Центр новой американской безопасности (Centre for New American Security).

Основные строительные работы планируется завершить к концу 2026 года.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в преддверии годовщины Карибского кризиса, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО. В ходе маневров стратегические бомбардировщики Boeing B-52 пролетят над Бельгией, Великобританией и Северным морем.