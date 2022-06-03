Австралия пострадала от антироссийских санкций Запада в сфере энергетики

Фото: Ted Mcdonnell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралия, которая является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ), пострадала от антироссийских санкций Запада в энергетической отрасли: стране не хватает топлива, чтобы компенсировать проблемы с генерацией угля на фоне холодов. Канберра вынуждена покупать дополнительные объемы газа по завышенным ценам из-за ограничений США и Евросоюза в адрес Москвы, пишет EADaily.

Новое правительство Австралии столкнулось с драматическим ростом цен на газ, которые подстегивает ситуация в Европе, сбои угольных электростанций и холодная погода. Оптовая стоимость топлива в стране превысила $1000, в то время как спотовые цены на газ в Северо-Западной Азии, куда Австралия в основном экспортирует СПГ, по-прежнему не превышают $900, — сообщает издание.

При этом австралийские министры изучают способы запуска механизма сдерживания цен на топливо. По их мнению, в данной ситуации может быть эффективно установление длительного лимита цены газа, а также лимита объемов горючего, которые компании обязуются поставить на рынок.

Ранее профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен заявил, что без поставок российского газа в Европу континент ждет катастрофа. По его мнению, Россия уже готова отключить газ всей Европе, поэтому необходимо срочно переходить на чрезвычайный план и развивать альтернативные источники энергии.