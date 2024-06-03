Австралия отправит на «саммит мира» министра страхования по инвалидности

Фото: Bai Xuefei/Global Look Press

Билл Шортен

Стало известно, что Австралию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и министра национальной системы страхования по инвалидности. Как сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald, сам Шортен пока не подтвердил информацию о своем участии в мероприятии.

Шортен на этой неделе будет объявлен представителем правительства Альбанезе на мирном саммите. Это является следствием недавнего разговора между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и премьер-министром Энтони Альбанезе, в котором украинский лидер призвал Австралию поддержать саммит, — сообщает издание.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как ранее заявлял первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие не имеет перспектив без участия в нем России. Дипломат призвал учитывать позицию Москвы по конфликту.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Марков отметил, что Байден приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в США перед началом конференции в Швейцарии. Он назвал это сенсацией.