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Австралия отозвала сотрудников посольства из Киева

04:37, 13 февраля 2022
Австралия отозвала сотрудников посольства из Киева Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Австралия приостановила работу посольства в Киеве и дала распоряжение об отъезде его сотрудников. Причиной власти страны указали «ухудшающуюся ситуацию в области безопасности» в стране, говорится в сообщении австралийского МИД.

На фоне ухудшающейся ситуации в области безопасности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной правительство Австралии распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и приостановило его работу, — отметило ведомство.

Все операции посольства будут перенесены во временный офис во Львове. Также министерство порекомендовало соотечественникам немедленно покинуть страну коммерческими транспортными средствами, так как «условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки».

Ранее со здания посольства Великобритании в Киеве сняли государственный флаг. Британия решила вывезти сотрудников посольства из столицы Украины, обосновав это тем, что дипмиссия не сможет оказывать консульскую помощь.

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