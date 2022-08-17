Австралия отобрала у России выделенную под строительство посольства землю Австралия решила расторгнуть договор аренды участка нового здания посольства РФ в Канберре

Фото: Liu Changchang/XinHua/Global Look Press

Власти Канберры объявили о прекращении сдачи в аренду земли, предназначенной под строительство посольства России в Австралии, сообщается на сайте Национального столичного управления (NCA). Причиной подобных действий послужило невыполнение обязательств со стороны РФ, которая обещала завершить строительство в течение трех лет.

По договору аренды Российская Федерация согласилась завершить строительство в течение трех лет. Несмотря на оказанные усилия по продвижению посольства, завершение проекта не произошло, — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава NCA Салли Барнс заявила, что недостроенное здание «портило общую эстетику, значение и достоинство района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств в Канберре».

В сообщении подчеркивается, что данные действия не повлияют на работу действующего посольства и в будущем Россия может заново подать запрос на предоставление земли.

Россия приобрела права на постройку нового здания посольства в Канберре в 2011 году. Согласно договору, строительные работы должны были прекратиться в течение трех лет, однако этого не произошло.

Ранее на территорию посольства России в Австралии попытался проникнуть кенгуру. Момент «штурма» был снят камерой видеонаблюдения. Животное прыгало вдоль ограды посольства, а затем старалось пролезть между прутьями. После двух неудачных попыток кенгуру продолжил свой путь.