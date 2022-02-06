Австралия откроет закрытые почти на два года границы

Австралия с 21 февраля откроет свои границы. В связи с пандемией коронавируса они были закрыты почти на два года. Въезд будет разрешён вакцинированным держателям виз. Об этом сообщил в ходе брифинга премьер-министр страны Скотт Моррисон. Его слова приводит РИА Новости.

Прошло почти два года с тех пор, как мы приняли решение закрыть границы Австралии. Национальный кабинет сегодня принял решение, что Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года, — сообщил премьер.

Он добавил, что ранее Австралия уже приступила к ограниченному открытию границ с Новой Зеландией и Сингапуром. При этом въехать в страну могут только туристы, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Причина — в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл. По словам Поповой, изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.