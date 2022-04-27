Австралия направит на Украину тяжёлое вооружение на сумму более $19 млн

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Власти Австралии намерены увеличить объёмы военной помощи Украине, сообщает SBS. По данным телеканала, в рамках нового пакета Киеву будет отправлено тяжёлое артиллерийское вооружение и боеприпасы на сумму 26,7 млн австралийских долларов ($19,1 млн). Таким образом, общий объём средств, которые правительство Австралии направило на закупку вооружений для Украины, вырастет до более чем 225 млн австралийских долларов ($161,6 млн).

Правительство Австралии продолжит выявлять возможности для дальнейшей военной помощи там, где оно в состоянии оперативно предоставить необходимый потенциал Вооружённым силам Украины. Правительство Австралии подтверждает нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины, — сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В частности, Австралия отправит на Украину шесть 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 км, а также боеприпасы к ним.

В начале апреля стало известно, что Австралия предоставит Украине военную поддержку в виде противотанковых орудий и боеприпасов на сумму $19,8 млн (26,5 млн австралийских долларов).