Австралия и Нидерланды подали жалобу на Россию

Нидерланды и Австралия подали cовместную жалобу на Роcсию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении Bоieng (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины. Об этом сообщает нидерландское правительство, добавив, что этот процесс не имеет отношения к текущим событиям на Украине.

Нидерланды и Австралия начинают судебное разбирательство в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за ее роль в крушении рейса MH17. Обе страны сегодня подали совместную жалобу на Россию в ИКАО, — говорится в сообщении.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.