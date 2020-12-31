Австралийский моряк чудом спасся, зацепившись за сигнальный буй в океане

https://static.news.ru/photo/3a35b530-4b81-11eb-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: qf4.th/facebook.com

В Тихом океане спасли пожилого австралийского яхтсмена, который выпал из лодки во время шторма. Инцидент произошёл недалеко от Калаундры.

64-летнего Дэвида Симпсона унесло в открытый океан, а его лодка с собакой на борту уплыла в неизвестном направлении. Моряку удалось проплыть около полумили к сигнальному бую и ухватиться за него.

Несколько часов мужчина пытался привлечь внимание к себе любым способом. По его словам, она даже снял шорты, чтобы помахать ими.

Может быть, поэтому никто не остановился, потому что я был голым, — рассказал он.

Пока он цеплялся за буй, его лодка со всё ещё работающим двигателем и собакой на борту была замечена другим моряком. Он сообщил о происшествии властям. Через три часа после того, как была поднята тревога, Симпсона обнаружили. Его заметили с вертолёта в 2,5 км от судна, пишет CNN.

Собака Симпсона, стаффордширский бультерьер по имени Митч, была также спасена.

Ранее житель Великобритании трагически погиб в свой день рождения из-за неудачной шутки своих друзей. Друзья Саймона Холдера по случаю его тридцатилетия отправились на прогулку на катере, где и было решено отметить торжество. В какой-то момент подвыпившие друзья решили подшутить над именинником и столкнули его в воду. Мужчина без труда выплыл, однако при попытке забраться обратно на борт зацепился за гребной винт.

Пострадавшего смогли вытащить лишь некоторое время спустя после того, как катер был остановлен. Но к тому времени он уже потерял много крови. Его госпитализировали с рваными ранами на ноге, однако медики, несмотря на все усилия, спасти его не смогли, писал NEWS.ru.