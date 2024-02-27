Австралийский миллиардер окажет помощь Украине на миллионы долларов 9News: миллиардер из Австралии Форрест даст $3,3 млн Украине для разминирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер из Австралии Эндрю Форрест пожертвует 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) Украине, сообщает телеканал 9News. Отмечается, что деньги будут направлены на разминирование украинских регионов, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.

Предполагается, что это позволит сделать земли безопасными для фермеров. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко поблагодарил фонд Форреста за поддержку. Сам железорудный магнат подчеркнул, что почти миллион человек в сельскохозяйственном секторе Украины лишились средств к существованию после начала боевых действий.

Я из семьи потомственных фермеров и скотоводов и знаю, насколько важно для этих людей вернуться на свою землю и делать то, что они умеют лучше всего, — сказал Форрест.

Ранее Форрест, чье состояние оценивается примерно в $20 млрд, пообещал вложить $500 млн в экономику Украины после завершения конфликта. Миллиардер также обязался потратить $750 млн на восстановление украинской энергетической и коммуникационной инфраструктуры.

До этого власти Швейцарии приняли решение выделить Украине более €100 млн на разминирование. Президент страны Ален Берсе уточнил, что страна считает это приоритетной задачей, а не траты на военную технику.