Австралийский комик «взорвал» Сеть шуткой после падения в прямом эфире Комик в Австралии упал со стула в прямом эфире и насмешил коллег

Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рав Макманус

Популярный австралийский комик Рав Макманус в прямом эфире шоу The Project упал со стула, чем рассмешил гостей в студии. Однако артист не растерялся и эффектно пошутил, чем еще больше повеселил окружающих, этот фрагмент программы опубликован на YouTube.

Во время шоу комик объявил, что передача скоро вернется на экраны после рекламной паузы. В этот момент он буквально замер в необычной позе, вытянув вперед руки, но это не помогло — стул под ним неожиданно съехал со сцены, и он упал. Юморист отшутился и добавил, что чуть не ушибся.

Вот почему когда телеведущие говорят «мы скоро вернемся», вам не стоит переключать на другой канал. Оставайтесь. Потому что я чуть не ушибся, пока мы уходили на рекламу, — с улыбкой на лице сказал он.

Быстрая реакция комика и его падение настолько рассмешили гостей, что они еще долго не могли успокоиться. Позже эпизод с падением «завирусился» в Сети.

Как ранее сообщалось, актер Никита Кологривый устроил скандал на шоу «Закрытый показ». Ведущий передачи Александр Гордон сделал ему несколько замечаний, после чего артист разозлился и покинул студию, хлопнув дверью.