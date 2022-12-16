«Австралийский казак» укрылся в генконсульстве России в Сиднее Австралийский казак Бойков укрылся в генконсульстве России в Сиднее и запросил убежище

Фото: sydney.mid.ru

Генконсульство России в Сиднее

«Австралийский казак» Семен Бойков, активно поддерживающий Россию, укрылся в генконсульстве в Сиднее, передает РИА Новости. Мужчина сообщил, что хочет скрыться от преследований со стороны австралийских властей. Он добавил, что надеется на предоставление политического убежища и российского гражданства.

Я являюсь жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности — Австралии, за свою общественно-политическую деятельность и убеждения, категорически пророссийские, патриотические, защищающие интересы России на территории недружественного государства — Австралии, — сказал он.

Бойков, по его словам, потомок иммигрантов из России в пятом поколении. Активист стал известен из-за своей пророссийской деятельности как «атамана австралийских казаков».

Власти Австралии 10 декабря ввели санкции в отношении семерых граждан России и полиции нравов Ирана. Канберра считает их причастными к нарушениям прав человека. Имена россиян, включенных в санкционные списки, не называются. В сообщении указывается, что речь идет о лицах, которые «имеют отношение к отравлению оппозиционера Алексея Навального».