Австралийский канал увеличил грудь политику и свалил это на Photoshop Телеканал Nine News увеличил грудь на фото депутата Джорджи Перселл

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Австралийский телеканал Nine News увеличил грудь на фото депутата Джорджи Перселл и вырез на ее одежде, а после критики объяснил перемены в ее облике автоматизацией Photoshop. Представители самого графического редактора возразили, что такие действия потребовали бы вмешательства и одобрения человека, передает ВВС.

Перселл приняла извинения канала, но скептически к ним отнеслась. Если редактура оказалась случайностью, это вызывает обеспокоенность по поводу угрозы искусственного интеллекта для женщин в общественной жизни, объяснила депутат. Она также задалась вопросом, почему сотрудники редакции не заметили, что ее наряд сексуализирован.

Это то, чего никогда бы не случилось с политиком мужчиной. <...> Это не просто случайный человек в интернете. Это организация с большим количеством сотрудников и множеством ресурсов, которые, честно говоря, должны знать [свою работу] лучше, — сказала она.

Перселл признавалась в работе стриптизершей во время студенчества. Она не впервые сталкивается с критикой и сексизмом.

Ранее челябинский депутат Дмитрий Сумин прифотошопил себя на фото со сбора подписей за президента РФ Владимира Путина. Он сам объяснил, что «прикрепил» свою голову к телу депутата заксобрания Павла Жолобова.