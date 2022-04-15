Австралийский экс-дипломат предупредил о возрождении колониализма

Бывший австралийский дипломат Джон Лэндер пришёл к выводу, что над Азией нависла тень западного колониализма. Об этом он предупредил в своей статье для китайского издания Global Times. На такие размышления дипломата навели слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о новом расширении блока.

Ранее Столтенберг заявил, что главы государств и правительств Альянса одобрят новую стратегическую концепцию, формализующую расширение НАТО в Азиатско-Тихоокенаском регионе с целью противодействия «растущему влиянию и политике принуждения Китая».

Лэндер отметил , что высказывание генсека НАТО не может быть с энтузиазмом воспринято в азиатских странах, где ещё помнят западное колониальное господство. При этом большинство стран Азии воздерживались от санкций в отношении России и избегали враждебных в отношении Китая шагов.

Экс-дипломат напомнил, что КНР хочет работать в системе ООН для укрепления организации и с намерением сделать её более справедливой для развивающихся стран. США в этом видят подрыв «порядка, основанного на правилах», придуманного Вашингтоном для его собственного блага, подчеркнул Лэндер.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с мнением китайского руководства, заявило, что Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменившейся оценки угрозы со стороны США. В частности, речь идёт о возможных попытках Вашингтона свергнуть правительство КНР.

Китайское руководство «видит в усилении ядерного арсенала средство сдерживания США от прямой вовлечённости в потенциальный конфликт из-за Тайваня», говорится в публикации. Также повышенное внимание к ядерному вооружению у Китая связано с «опасениями, что Вашингтон может попытаться свергнуть» нынешнее правительство республики.