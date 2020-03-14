Один из крупнейших ретейлеров в Австралии Coles ввёл ограничения на продажу некоторых товаров на фоне ситуации с распространением коронавируса.
По данным компании, с 14 марта ряд товаров будет продаваться только в количестве двух штук на человека. Ограничения коснуться макарон, муки, риса, бумажных полотенец, салфеток и дезинфицирующих средств для рук.
Мы также приостанавливаем действие нашей политики возврата товаров и возмещения их стоимости, чтобы сократить чрезмерные закупки, — говорится в сообщении.
В Coles посоветовали тем, кто приобрёл ненужную продукцию, пожертвовать её общественным организациям или соседям.
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