https://static.news.ru/photo/ebca0348-65b6-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Australscope/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из крупнейших ретейлеров в Австралии Coles ввёл ограничения на продажу некоторых товаров на фоне ситуации с распространением коронавируса.

По данным компании, с 14 марта ряд товаров будет продаваться только в количестве двух штук на человека. Ограничения коснуться макарон, муки, риса, бумажных полотенец, салфеток и дезинфицирующих средств для рук.

Мы также приостанавливаем действие нашей политики возврата товаров и возмещения их стоимости, чтобы сократить чрезмерные закупки, — говорится в сообщении.

В Coles посоветовали тем, кто приобрёл ненужную продукцию, пожертвовать её общественным организациям или соседям.

Ранее NEWS.ru писал, что излечившиеся от коронавируса нового типа люди могут столкнуться с ухудшением функции лёгких и страдать от удушья во время быстрой ходьбы.