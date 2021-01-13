Австралийские иммунологи раскритиковали вакцину AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/69d2ce54-559f-11eb-9731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde via www.imago-images.de/Global Look Press

Иммунологи Австралии порекомендовали правительству страны отказаться от вакцинации населения препаратом AstraZeneca. По их мнению, эта вакцина не обладает достаточной эффективностью.

Эксперт по инфекционным заболеваниям, научный сотрудник Университета им. Монаша Мишель Ананда-Раджа отметила, что для остановки распространения коронавируса необходим коллективный иммунитет. Для его формирования эффективность вакцины должна составлять не менее 70–80%. У AstraZeneca она равна только 62,1%. По словам эксперта, более эффективны препараты от компаний Pfizer и Moderna.

Глава австралийского общества иммунологии профессор Стивен Тернер, в свою очередь, отметил, что результаты клинических испытаний AstraZeneca свидетельствуют о неготовности вакцины к массовому использованию.

Это не та вакцина, которую я бы широко использовал из-за её низкой эффективности. На этот препарат нельзя полагаться в процессе формирования коллективного иммунитета, — цитирует его телеканал 9News.

В защиту препарата выступил главный санитарный врач Австралии Пол Келли. По его словам, опасения по поводу низкой эффективности вакцины не оправданны. Выбор в пользу данного препарата он объяснил тем, что его можно производить на месте и таким образом привить максимальное число жителей.

Как ранее писал NEWS.ru, в британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявили, что нашли способ обеспечить своей вакцине эффективность, превышающую 90%. Глава компании Паскаль Скорио раскрыть подробности «формулы успеха» отказался.