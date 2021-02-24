Австралийка приняла рак за прыщ и осталась без носа

Лорен Хантрисс из Австралии долгое время принимала за прыщ злокачественную опухоль на носу. Медикам удалось спасти жизнь девушки, однако она фактически осталась без носа.
32-летняя австралийка заметила пятно, растущее на кончике носа, ещё в 2015 году,
Медики отправили пациентку на биопсию, исследование показало, что пятно является злокачественной опухолью. Путём хирургического вмешательства врачи смогли не допустить появления метастазов, но после операции на месте носа у девушки осталась «огромная дыра».
Девушке пришлось ещё раз лечь под скальпель, чтобы частично восстановить нос. Она отмечает, что ей повезло избежать более серьёзных последствий. Хантрисс призвала людей обращаться к дерматологу при появлении любых подозрительных объектов на коже.
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