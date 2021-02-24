Австралийка приняла рак за прыщ и осталась без носа

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Лорен Хантрисс из Австралии долгое время принимала за прыщ злокачественную опухоль на носу. Медикам удалось спасти жизнь девушки, однако она фактически осталась без носа.

32-летняя австралийка заметила пятно, растущее на кончике носа, ещё в 2015 году, пишет The Sun. Тогда она решила, что это прыщ, и не стала ничего делать. Через несколько месяцев Хантрисс начала беспокоиться, так как пятно не исчезало, но всё равно не обратилась к врачам. Спустя ещё некоторое время «прыщ» начал кровоточить и только тогда девушка отправилась на приём к дерматологу.

Медики отправили пациентку на биопсию, исследование показало, что пятно является злокачественной опухолью. Путём хирургического вмешательства врачи смогли не допустить появления метастазов, но после операции на месте носа у девушки осталась «огромная дыра».

Девушке пришлось ещё раз лечь под скальпель, чтобы частично восстановить нос. Она отмечает, что ей повезло избежать более серьёзных последствий. Хантрисс призвала людей обращаться к дерматологу при появлении любых подозрительных объектов на коже.

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