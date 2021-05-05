Австралийцу разрешили оставить себе зуб акулы, откусившей ему ногу

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Сёрфер из Австралии Крис Блоус через суд добился права сохранить зуб большой белой акулы, которая чуть не убила мужчину в апреле 2015 года. Об этом сообщает ABC News.

Хищная рыба атаковала австралийца в водах Большого Австралийского залива. Из океана его вытащили друзья. Блоус лишился ноги и некоторое время провёл в коме. Пока сёрфер находился в больнице, полиция осмотрела его доску, нашла в ней зуб акулы и передала его властям.

Законы страны запрещают владеть частями охраняемых животных, к которым относится находящаяся на грани вымирания большая белая акула. За нарушение этой нормы грозит штраф в размере 100 тысяч австралийских долларов (около 5,7 млн рублей) или два года тюрьмы. Блоус с 2015 года просил сделать для него исключение и разрешить ему сохранить зуб себе на память. Суд спустя шесть лет встал на сторону сёрфера после того, как за мужчину поручился местный депутат. Подобное исключение делается впервые в истории Австралии.

Блоус собирается хранить зуб в шкатулке и показывать его на мотивационных тренингах для жертв нападений акул.

Он застрял в моей доске. Я бы никогда не убил акулу ради чего-либо, но она забрала мою ногу. Акула не вернёт свой зуб, как и я не верну свою ногу, — подвёл итог своей борьбы австралиец.

В феврале акула напала на рыбу, которую поймал аквалангист в Новой Зеландии. Хищнице так приглянулся улов 18-летнего Джахмона Уилсона, что она чуть не откусила ему руку, когда воровала рыбину. Парню удалось снять видео — доказательство атаки.