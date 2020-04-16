Австралиец потерял из-за коронавируса работу и стал миллионером

https://static.news.ru/photo/5d3a8120-7fdd-11ea-83c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: the Lott/facebook.com

Житель Аделаиды, уволенный с работы из-за пандемии коронавируса, купил лотерейный билет и выиграл £2,4 млн. Он будет ежемесячно получать по £10 тыс. в течение 20 лет.

Я проверил мой онлайн-счёт и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала, — цитирует Daily Star мужчину.

Он признался, что джекпот принёс ему «полное облегчение» от возникших проблем. У мужчины в семье недавно родился ребёнок, и выигрыш он намерен потратить на покупку дома.

Как писал NEWS.ru, житель Великобритании, ставший обладателем джекпота лотереи EuroMillions, получит £57 млн (около $69,2 млн). Имя, место жительства, возраст и род занятий победителя пока неизвестны — по правилам он может остаться неназванным, если захочет. Представитель Национальной лотереи Соединённого Королевства Энди Картер отметил, что все участники лотерей внесли вклад в добрые дела. В частности, каждую неделю около £30 млн переводятся в различные благотворительные фонды, в том числе занимающиеся сохранением мест обитания диких животных.