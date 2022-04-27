Авиауправление США снизило рейтинг безопасности полётов для России Авиационное управление США пошло на понижение рейтинга безопасности полетов для России

Фото Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Федеральное авиационое управление (ФАУ) США понизило рейтинг безопасности полётов для России. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства США в РФ. Это означает, что авикомпаниям из стран с определёным рейтингом не разрешается выполнять новые рейсы в страну, кроме тех, что уже имеются.

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) понизило рейтинг безопасности полетов для России, ограничив любое расширение услуг или партнерских отношений в результате несоблюдения Федеральным агентством воздушного транспорта РФ стандартов безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО),- говорится в сообщении.

Специальная программа оценки безопасности полётов оценивает органы гражданской авиации всех стран, чьи авиакомпании летают или подали заявку на полёты в США, а также участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с американскими компаниями.

Авиакомпаниям из стран с рейтингом Категории 2 не разрешается выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся, а также они не имеют право использовать код американских авиакомпаний,- добавили в посольстве.

В настоящее время регулярных рейсов между РФ и США не совершает ни одна авиакомпания.

Ранее официальный представитель авиакомпании «Россия» заявил, что все 125 самолётов, которые принадлежат перевозчику, переведены в российский реестр. Он отметил, что все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. По словам представителя, это позволит обеспечить организацию бесперебойного авиационного сообщения с отдалёнными регионами