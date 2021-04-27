Россия может ограничить авиасообщение с Индией на этой неделе

https://static.news.ru/photo/b39687f6-a725-11eb-96d1-96000091f725_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже на этой неделе проведёт заседание, по итогам которого страна может ограничить авиасообщение с Индией. Это связано с так называемым коронавирусным штормом, который, по словам премьер-министра страны Нарендра Моди, захлестнул государства. Данной информацией с журналистами «Известий» поделились источники в туристической отрасли.

В Индии заражаемость COVID-19 бьёт все рекорды. На 26 апреля там зафиксирован суточный прирост в 350 тысяч новых случаев. При этом в РФ продолжают прибывать туристы из Индии.

Им ставят визы, они в Россию приезжают, гуляют по Москве. При этом Индия российских туристов не пускает. На этой неделе пройдёт заседание оперштаба, и я думаю, что Россия ограничит авиасообщение с этой страной, — заявили источники.

Ранее стало известно, что по уровню заболеваемости коронавирусом Индия занимает второе место в мире, уступая США. Рост числа заболевших в стране начался в феврале.

Наибольшее их количество приходится на долю штатов Махараштра, Уттар Прадеш и Керала. Вакцину от коронавируса в Индии на сегодняшний день получили более 138 млн человек.