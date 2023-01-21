Авиарейс Москва — Гоа направили в Узбекистан из-за угрозы взрыва

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Авиарейс компании Azur AIr, летящий по маршруту Москва — Гоа, перенаправили в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в Министерстве гражданской авиации Индии. Однако согласно сервису по отслеживанию авиарейсов Flightradar, указанный самолет следовал не из Москвы, а из Перми. Сейчас он находится в международном аэропорту Термез на юго-востоке Узбекистана.

Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования, — заявил собеседник агентства.

Он утверждает, что на борту самолета находятся около 240 человек.

9 января самолет Azur Air, следовавший по маршруту Москва — Гоа, также совершил экстренную посадку после сообщения о минировании. Он приземлился в индийском штате Гуджарат. С борта лайнера эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.

Ранее стало известно о крушении рядом с поселком Каратайка пассажирского самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Позже в МЧС РФ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека.

Позже в пресс-службе главы Ненецкого автономного округа рассказали, что состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Всех пассажиров самолета доставили в поселковую амбулаторию. Местные медики развернули телемедицинскую стойку и проводят консультации с врачами из Нарьян-Мара.