Авиаперевозчики заломили цены на рейсы Тель-Авив — Москва Цена на прямой рейс Тель-Авив — Москва достигла 370 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на авиабилеты из Тель-Авива в Москву в связи с боевыми действиями в Израиле подскочили в 10 раз, следует из данных сервисов по поиску билетов. Так, 9 октября стоимость билета на прямой пятичасовой рейс в российскую столицу составила порядка 370 тысяч рублей. Билет в обе стороны обойдется более чем в 500 тысяч рублей.

В то же время авиаперевозчики предлагают более дешевые билеты до российской столицы. Маршрут предусматривает пересадку в Стамбуле или Ереване. Такими рейсами из Тель-Авива можно добраться до Москвы за 15–18 часов. Стоимость билетов составит порядка 225 тысяч рублей.

Также есть маршруты до Москвы с пересадкой в аэропорту Антальи и Тбилиси. В наличии имеются билеты с тремя пересадками — в Абу-Даби, Стамбуле и Ереване. Согласно данным агрегаторов, билеты из Израиля до России активно раскупаются, несмотря на стоимость.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял, что на территории Израиля к моменту начала боевых действий находилось более 100 туристов из России. Этот список не включает граждан, которые отправились в ближневосточную страну самостоятельно. Последним он порекомендовал выяснять актуальную информацию о текущем статусе полетов, переносе рейса или его отмене на горячей линии либо через контактный центр авиакомпаний.