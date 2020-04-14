Авианосная ударная группа ВМС США застряла в Атлантике из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9263672e-7e14-11ea-b7f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman из-за пандемии коронавируса вернётся на базу в Норфолке, штат Вирджиния, позже запланированного.

Представители американских Военно-морских сил уточнили, что самым ценным активом являются люди, и их нужно защитить «перед лицом COVID-19», передаёт CNN.

Командующий группой контр-адмирал Эндрю Луазель заявил родственникам членов экипажей, что в течение трёх недель будет информировать их о происходящем. Он выразил уверенность в том, что среди около 5000 моряков с авианосца Truman и сопровождающих его кораблей нет заражённых коронавирусной инфекцией.

Прошло более 40 дней с момента нашего последнего захода в порт, и с тех пор никому не было позволено заходить на борт наших кораблей, поэтому мы уверены, что свободны от COVID-19, — сообщил Луазель.

Как писал NEWS.ru, вспышка коронавируса произошла на борту американского авианосца Theodore Roosevelt. Инфекцией оказались заражены около 600 моряков, один из них скончался в отделении интенсивной терапии госпиталя на острове Гуам.