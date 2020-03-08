https://static.news.ru/photo/3433e006-6150-11ea-b584-fa163e074e61_660.jpg Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» Фото: navy.mil

Атомный авианосец «Эйзенхауэр» в сопровождении двух ракетных крейсеров и трёх эсминцев вошёл в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на борту «Эйзенхауэра» находятся 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet, а также самолёты радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения, транспортники C-2 Greyhound и противолодочные и спасательные вертолёты.

Согласно мониторингу данных западных авиационных ресурсов, зафиксирован полёт палубного тактического транспортного самолёта средней дальности C-2 Greyhound к юго-востоку от греческого острова Крит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем через Гибралтарский пролив вошла в Средиземное море.