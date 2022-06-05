Авианосец США прибыл в Швецию на учения по «сдерживанию» России

Фото: Helena Landstedt/Tt/Global Look Press

Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию для участия в учениях НАТО по «сдерживанию» России. На борту судна находятся 2,4 тыс. членов экипажа, также могут находиться 26 военных самолётов и вертолётов, сообщает New York Times.

В учениях под названием Baltic Operations 22 также примут участие войска НАТО, Швеции и Финляндии. По мнению автора статьи, появление авианосца в Швеции станет обещанием того, что членство Швеции в НАТО принесёт стране «защиту, если президент России Владимир Путин обратит свой гнев на скандинавских соседей». Вместе с этим, уточняет издание, американский авианосец это также и предупреждение Швеции и Финляндии «об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта».

Учения будут проходить с 5 по 17 июня, по сценарию военным предстоит «штурмовать» захваченные условным противником земли и отработать задачи по морскому десантированию. «Захватывать» военнослужащие 16 стран будут плацдарм на Стокгольмском архипелаге.

Ранее атомный авианосец США «Авраам Линкольн» был задействован в военных учениях в Японском море совместно с морскими Силами самообороны Японии. Манёвры были направлены на укрепление двустороннего взаимодействия.