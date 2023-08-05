Авиакомпания «Туркменистан» прекратила полеты в Москву Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву до 28 октября

Фото: turkmenistanairlines.tm

Авиакомпания «Туркменистан» приняла решение приостановить выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, говорится на сайте «Туркменских авиалиний». До 28 октября текущего года самолеты компании будут летать в Россию через Казань.

Решение вступит в силу 8 августа. Пассажирам с билетами Москва — Ашахабад будет необходимо прибыть в Казань самостоятельно, там им переоформят рейс на актуальный без удержания сборов. В случае отказа авиакомпания обещает вернуть денежные средства в соответствии с внутренними правилами. Уточняется, что это возможно сделать только в стране покупки билета.

Ранее авиакомпания уже объявляла о приостановке полетов в Москву. Причиной названа нестабильная обстановка. В частности, речь идет об атаках украинских беспилотников на столицу.

После соответствующего инцидента аэропорт Внуково приостановил свою работу. Все вылеты были отменены, а пассажиры остались в самолетах. Они ждали, пока воздушная гавань вновь начнет работу.

Сервис «Яндекс. Расписания» ранее зафиксировал массовую отмену и задержку авиарейсов в трех аэропортах Москвы. О причинах изменений в расписании не уточнялось. Так, во Внуково было отменено 11 рейсов, в Домодедово три и еще два в Шереметьево.