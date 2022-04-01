Авиакомпания Azal опровергла информацию о возобновлении рейсов в Россию

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. Он назвал эту задачу трудной, но выполнимой.

Ребята под руководством <...> командира полка Замида Чалаева решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия. У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она...