Авиакомпания Azal опровергла информацию о возобновлении рейсов в Россию

Компания «Азербайджанские авиалинии» (Azal) заявила, что информация о возобновлении рейсов в Россию не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там рекомендовали доверять информации, которая публикуется на официальных ресурсах Azal.
Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определённой даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
Азербайджанские авиакомпании Azal и Buta Airways решили с 6 марта остановить рейсы на территорию России в связи с рисками, которые могут появиться в сфере международных трансферов. Пассажиры, купившие билеты на отменённые рейсы, смогут поменять дату вылета или вернуть стоимость билетов.