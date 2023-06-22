Авиаэксперт рассказал о дальнейших перспективах полетов в Грузию Авиаэксперт Гусаров рассказал о нехватке технических возможностей для увеличения рейсов в Грузию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запуск рейсов в Грузию российской авиакомпании Red Wings откладывается на неопределенный срок. Хотя с мая перелеты между Москвой и Тбилиси осуществляют российский «Азимут» и грузинская Georgian Airways, цены на билеты у них зашкаливают — порядка 30–40 тысяч в одну сторону, рассказал в беседе с KP.RU авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, пока число рейсов не увеличится, шансов на снижение цен не будет.

Как пояснил специалист, грузинская сторона не имеет достаточно технических возможностей для увеличения пассажиропотока из России.

Мало запустить больше рейсов, надо, чтобы была возможность принимать наших туристов. Аэропорт в Тбилиси небольшой, а у Georgian Aviaways нет большой маршрутной сети, чтобы развозить их куда-то дальше. То же и с аэропортом Кутаиси, там не очень выдающаяся пропускная способность, — рассказал Гусаров.

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Он добавил, что в перспективе Грузия могла бы развиваться как транзитный хаб, заняв место прибалтийских стран и Финляндии, которые до 2022 года неплохо зарабатывали на россиянах, следовавших через них в третьи страны. Сейчас в этом направлении начал развиваться Ереван.

Это крайне перспективное для грузинской авиаотрасли направление. Но в это дело надо вкладываться, на это нужно желание грузинской стороны, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в связи с закрытием воздушного пространства ЕС в число лидеров популярных у россиян туристических направлений добавились ОАЭ, Египет и Грузия.