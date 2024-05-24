Авиаэксперт рассказал, где чаще всего возникает сильная турбулентность Авиаэксперт Пантелеев: турбулентность возникает при переходе между зонами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чаще всего самолеты попадают в зону высокой турбулентности в небе над Тихим океаном и над Атлантикой, при этом лайнер за считаные секунды может потерять в высоте полета десятки, а порой и сотни метров, рассказал NEWS.ru авиационный эксперт исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он добавил, что над территорией России редко происходят подобные ситуации.

Лайнер Singapore Airlines 21 мая попал в зону турбулентности, следуя из Лондона в Сингапур. Двое пассажиров скончались, еще 70 доставлены в больницу с травмами. Пантелеев, говоря о произошедшем, пояснил, что инциденты такого рода характеры для определенных районов.

Как показывает практика, чаще интенсивные вертикальные потоки воздуха, попадание в которые и может привести к тому, что самолет в считаные секунды теряет высоту, возникают над Тихим океаном и над Атлантикой. Потеря высоты при этом может быть очень существенной: десятки, а иногда и сотни метров. И в этот момент возможно даже кратковременное попадание в невесомость, — пояснил он.

Пассажирам рейсов в России не стоит опасаться попадания в зоны высокой турбулентности, поскольку они редко фиксируются. Но полностью исключать возможность этой ситуации нельзя, подчеркнул эксперт.

Но риск этого всегда есть. Особенно там, где имеются благоприятные условия для возникновения восходящих или нисходящих воздушных потоков. А это переходы между различными зонами: суша и вода, горные массивы, — заключил он.

Ранее были названы причины гибели двух человек в результате попадания самолета Singapore Airlines в зону высокой турбулентности. Один из них не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло, второй скончался уже после экстренной посадки от сердечного приступа.